السعودية اليوم / أمانة الجوف تكثف المراقبة على المنشآت الغذائية



سكاكا 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

تكثف أمانة منطقة الجوف رقابتها على الأسواق الغذائية وأسواق الخضار المركزية من أجل التأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي تخضع لأعلى معايير الرقابة من قبل فرق مدربة تعمل على مدار الساعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة عبدالله بن بدر الماجد, أن أمين المنطقة يتابع أعمال الرقابة الصحية ميدانيا من خلال مرافقة المراقبين لمتابعة المنشآت الغذائية، مبينا أن الأمانة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المراكز والمحال المستهدفة بتعقيم عربات التسوق قبل أن يستخدمها العميل، وتعقيم طاولات المحاسبة ومقابض الأبواب، والتأكيد على إلزام العاملين بلبس الكمامات والقفازات، والعمل على تطهير ونظافة الممرات والأرفف بشكل مستمر، ومتابعة أعمال النظافة اليومية وذلك برفع النفايات المنزلية، ونظافة الشوارع.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية كافة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره، وفي حال وجود أي ملاحظات تعنى بالمواطنين والمقيمين التواصل بشكل مباشر على الرقم 940 للإبلاغ أن أي ملاحظة.

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16:10ت م

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