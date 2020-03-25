السعودية اليوم / قلق بالغ يسيطر على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بسبب كورونا



بيروت 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعربت هيئة فلسطيني سوريا للإغاثة والتنمية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عن قلقها البالغ على حياة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بسبب انتشار فيروس

وأشارت الهيئة الفلسطينية في بيان اليوم، إلى أن تجمعات النازحين الفلسطينيين من سوريا تعاني سوء التغذية وتردي الأوضاع الصحية، مما يمكن أن يؤدي إلى انتشار كورونا في صفوف النازحين.

وأهابت الهيئة في بيانها، بجميع الدوائر المعنية في وكالة أونروا والمؤسسات الطبية اللبنانية والفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لحماية النازحين الفلسطينيين من انتشار كورونا.

// انتهى //

16:04ت م

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بيروت 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعربت هيئة فلسطيني سوريا للإغاثة والتنمية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عن قلقها البالغ على حياة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا وأشارت الهيئة الفلسطينية في بيان اليوم، إلى أن تجمعات النازحين الفلسطينيين من سوريا تعاني سوء التغذية وتردي الأوضاع الصحية، مما يمكن أن يؤدي إلى انتشار كورونا في صفوف النازحين.وأهابت الهيئة في بيانها، بجميع الدوائر المعنية في وكالة أونروا والمؤسسات الطبية اللبنانية والفلسطينية بتحمل مسؤولياتها لحماية النازحين الفلسطينيين من انتشار كورونا.// انتهى //16:04ت م0109

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