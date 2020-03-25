شكرا لقرائتكم خبر عن " الداخلية" تؤكد على قرار تقديم موعد منع التجول في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث وزارة الداخلية على قرار تقديم موعد منع التجول إلى 3 مساءً في مكة و المدينة والرياض، وأن هناك مؤتمر صحفي عند الـ 7 مساءً اليوم، لإيضاح تفاصيل حدود منع الدخول والخروج للرياض ومكة والمدينة، وأضاف أن الجهات العسكرية ستساعد في تطبيق قرار منع التجول

وقال أن الالتزام بمنع التجول عالي من قبل المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن مخالفة منع التجول تُسجل على الشخص وليست على المركبة.