شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 200 كيلو أسماك فاسدة وإغلاق 3 محلات بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت فرقة الرقابة الميدانية بأمانة عسير أمس 3 محلات لبيع المواد الغذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية المعمول بها خلال فترة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس " كورونا ".

جاء ذلك خلال جولة قام بها أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي شملت الأسواق التي تبيع المواد الغذائية - التجزئة والجملة - وسوقي الفواكه والخضار والأسماك بمدينة أبها، و ذلك بهدف التأكد من توفر المعروض ، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظها بطريقة سليمة وفق الاشتراطات و المواصفات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم.

يذكر أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولة أكثر من 200 كجم من الأسماك الفاسدة.