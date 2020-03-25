شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 200 كيلو أسماك فاسدة وإغلاق 3 محلات بعسير والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال جولة قام بها أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي شملت الأسواق التي تبيع المواد الغذائية - التجزئة والجملة - وسوقي الفواكه والخضار والأسماك بمدينة أبها، و ذلك بهدف التأكد من توفر المعروض ، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظها بطريقة سليمة وفق الاشتراطات و المواصفات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم.
يذكر أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولة أكثر من 200 كجم من الأسماك الفاسدة.
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