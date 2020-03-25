شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 133 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة لمقيم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بكورونا، وتسجيل ثاني حالة وفاة لمقيم في مكة. وأشار إلى أن الإصابات الجديدة تشمل 18 حالة قادمة من الخارج و115 من المخالطين، وإجمالي المصابين 900 حالة والمتعافين 29 شخصًا حتى الآن بالمملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: تسجيل 133 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة لمقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.