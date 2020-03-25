، متحدث "الداخلية": مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص لا المركبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الوزارة ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم: إن مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.

وأوضح أن "الداخلية" ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة.وزارة الداخلية حظر التجول فيروس كورونا الجديد