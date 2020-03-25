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قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم: إن مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.
وأوضح أن "الداخلية" ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة.وزارة الداخلية حظر التجول فيروس كورونا الجديد
متحدث "الداخلية": مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص لا المركبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25
قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم: إن مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.
وأوضح أن "الداخلية" ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:58 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:04 PM
قال: الوزارة ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة
قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم: إن مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.
وأوضح أن "الداخلية" ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة.
، متحدث "الداخلية": مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص لا المركبة ،
المصدر : الخليج 365
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