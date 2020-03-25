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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة لفيروس "كورونا".
وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.
وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
"الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة جديدة.. والتعافي ارتفع إلى 29 حالةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-25
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة لفيروس "كورونا".
وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.
وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:37 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:02 PM
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة لفيروس "كورونا".
وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.
وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.
، "الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة جديدة.. والتعافي ارتفع إلى 29 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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