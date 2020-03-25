، "الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة جديدة.. والتعافي ارتفع إلى 29 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة لفيروس "كورونا".

وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.

وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.

وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد