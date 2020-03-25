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استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد في بداية الاجتماع المرئي، الذي عقده مع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على ضرورة متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة، ومراقبة المواقع التي يرتادها الناس في الأوقات المسموح فيها للتجول وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، وإلزام المحالّ بتوفير المعقمات واتباع الإجراءات الخاصة بذلك دون تهاون مع الجميع.
وأكد أمير الجوف ضرورة تنظيم عملية التسوق لدى السوبر ماركت والتحكم بأعداد المتسوقين، ووضع مسافات متباعدة مع التأكيد على الالتزام بها، خاصة في أوقات الذروة، وزيادة الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا".
وأعرب عن شكره لمنسوبي أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة وما يبذلونه من جهود ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة الجميع.
فيروس كورونا الجديد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز
أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات للوقاية من "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25
استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد في بداية الاجتماع المرئي، الذي عقده مع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على ضرورة متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة، ومراقبة المواقع التي يرتادها الناس في الأوقات المسموح فيها للتجول وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، وإلزام المحالّ بتوفير المعقمات واتباع الإجراءات الخاصة بذلك دون تهاون مع الجميع.
وأكد أمير الجوف ضرورة تنظيم عملية التسوق لدى السوبر ماركت والتحكم بأعداد المتسوقين، ووضع مسافات متباعدة مع التأكيد على الالتزام بها، خاصة في أوقات الذروة، وزيادة الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا".
وأعرب عن شكره لمنسوبي أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة وما يبذلونه من جهود ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة الجميع.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:31 PM
شدد على ضرورة متابعة التطبيق الكامل لأعمال النظافة والتعقيم
استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وشدد في بداية الاجتماع المرئي، الذي عقده مع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على ضرورة متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة، ومراقبة المواقع التي يرتادها الناس في الأوقات المسموح فيها للتجول وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، وإلزام المحالّ بتوفير المعقمات واتباع الإجراءات الخاصة بذلك دون تهاون مع الجميع.
وأكد أمير الجوف ضرورة تنظيم عملية التسوق لدى السوبر ماركت والتحكم بأعداد المتسوقين، ووضع مسافات متباعدة مع التأكيد على الالتزام بها، خاصة في أوقات الذروة، وزيادة الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس "كورونا".
وأعرب عن شكره لمنسوبي أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة وما يبذلونه من جهود ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة الجميع.
، أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات للوقاية من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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