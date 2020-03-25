، "فلكية جدة": الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة في ظاهرة نادرة.. الخميس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبوزاهرة": ذلك لا يتكرر بشكل دائم وغير مشاهدة بالعين المجردة لحدوثها نهاراً

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن سماء مكة المكرمة تشهد يوم الخميس 26 مارس 2020 ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، حيث سيتعامد كوكب الزهرة رمز الحب والجمال مع الكعبة المشرفة عند الساعة 3:19:06 عصراً بالتوقيت المحلي (12:19:06 ظهراً بتوقيت غرينتش)، ويكون الكوكب على ارتفاع 89.58.45 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة؛ نظراً لحدوثها نهاراً.

وأضاف: في هذا الوقت سيكون ميل كوكب الزهرة مطابقاً لخط عرض مدينة مكة المكرمة، إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم، وعليه فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

جدير بالذكر أن جميع حالات تعامد الزهرة تحدث نهاراً أثناء وجود الشمس في قمة إشراقها، ولا ترصد في الليل؛ نظرا لأن الكوكب يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل فلك الأرض ويظهر دائماً قريب من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد، وهو نفس السبب الذي يجعل الراصد من على سطح الأرض لا يمكنه من رؤية هذان الكوكبان إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.فلكية جدة مكة المكرمة ظاهرة فلكية نادرة