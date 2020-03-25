، وزارة الصحة تعلن وفاة مقيم بمكة و تسجيل 133 حالة  إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن وفاة مقيم بمكة المكرمة و تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف المتحدث الرسمي للوزراة الدكتور محمد العبد العالي خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: وصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة ووصلت الحالات المتعافية إلى 29 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد