السعودية اليوم / مالي تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بكورونا



باماكو 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة المالية اليوم عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس

واوضح بيان حكومي اليوم، أن حالتي الإصابة المسجلتين، تعودان لمواطنين ماليين، قدما من فرنسا يومي 12 و 16 مارس الحالي، مؤكدًا أن جميع الإجراءات اتخذت من أجل إدارة أفضل لحالتي الإصابة.

ودعا البيان إلى ضرورة الالتزام والاحترام الصارم لإجراءات الوقاية الموصى بها للحد من انتشار الفيروس في البلاد بعد أن انتشر في نحو 44 دولة أفريقية.

مما يذكر أن الحكومة المالية كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية، بينها تعليق الدراسة، ووقف الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا ببعض دول الجوار.

// انتهى //

15:51ت م

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باماكو 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة المالية اليوم عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.واوضح بيان حكومي اليوم، أن حالتي الإصابة المسجلتين، تعودان لمواطنين ماليين، قدما من فرنسا يومي 12 و 16 مارس الحالي، مؤكدًا أن جميع الإجراءات اتخذت من أجل إدارة أفضل لحالتي الإصابة.ودعا البيان إلى ضرورة الالتزام والاحترام الصارم لإجراءات الوقاية الموصى بها للحد من انتشار الفيروس في البلاد بعد أن انتشر في نحو 44 دولة أفريقية.مما يذكر أن الحكومة المالية كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية، بينها تعليق الدراسة، ووقف الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بكورونا ببعض دول الجوار.// انتهى //15:51ت م0103

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