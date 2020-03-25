اقتصادي / توفر المخزون الغذائي في أسواق منطقة الباحة .. والأسعار مستقرة



الباحة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

تشهد الأسواق والمراكز التجارية في منطقة الباحة ومحافظاتها وفرة في المخزون الغذائي ، من المواد الغذائية بجميع أنواعها ، واللحوم والخضار والفواكه ، فضلاً عن توفر مواد التعقيم والمواد الطبية في الصيدليات.

وتحرص تلك المحلات على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات ، كما حرصت على توفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين فضلاً عن عرضها حالياً لمشتريات شهر رمضان المبارك ، حيث تشهد تلك المراكز إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.

وفي جولة لمراسل "واس" في عدد من المراكز التجارية بمنطقة الباحة التقى خلالها بعدد من المتسوقين ، حيث أوضح المواطن عبدالله بن علي الغامدي أن جميع السلع التي يحتاجها المواطن متوفرة ولله الحمد ، مشيراً إلى أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي زيادة.

من جانبه أكد المواطن فيصل الزهراني أنه يحرص على شراء ما يحتاجه من مواد غذائية وغيرها في وقت مبكر والعودة إلى المنزل قبل وقت منع التجول عند الساعة السابعة مساءَ، مشيراً إلى توفر السلع الغذائية وجودتها فضل الله ثم بمتابعة الجهات الرقابية في المنطقة.

من جانب آخر طمأن مسؤول أحد المراكز التجارية بالمنطقة المواطنين والمقيمين بأن المخزون الغذائي متوفر ولا يحتاج لهم شراء كميات كبيرة لتخزينها في المنازل ، مؤكداً أن الأسعار مستقرة ولن تشهد أي زيادة ، بل أن هناك عروض أسبوعية مخفضة تشمل مختلف المنتجات.

وبين أنه يتم أخذ جميع الاحترازات لسلامة المتسوقين والحد من انتشار فيروس

// انتهى //

15:45ت م

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الباحة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستشهد الأسواق والمراكز التجارية في منطقة الباحة ومحافظاتها وفرة في المخزون الغذائي ، من المواد الغذائية بجميع أنواعها ، واللحوم والخضار والفواكه ، فضلاً عن توفر مواد التعقيم والمواد الطبية في الصيدليات.وتحرص تلك المحلات على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات ، كما حرصت على توفير كل ما يلبي طلبات المتسوقين فضلاً عن عرضها حالياً لمشتريات شهر رمضان المبارك ، حيث تشهد تلك المراكز إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين المواد الغذائية المختلفة وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.وفي جولة لمراسل "واس" في عدد من المراكز التجارية بمنطقة الباحة التقى خلالها بعدد من المتسوقين ، حيث أوضح المواطن عبدالله بن علي الغامدي أن جميع السلع التي يحتاجها المواطن متوفرة ولله الحمد ، مشيراً إلى أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي زيادة.من جانبه أكد المواطن فيصل الزهراني أنه يحرص على شراء ما يحتاجه من مواد غذائية وغيرها في وقت مبكر والعودة إلى المنزل قبل وقت منع التجول عند الساعة السابعة مساءَ، مشيراً إلى توفر السلع الغذائية وجودتها فضل الله ثم بمتابعة الجهات الرقابية في المنطقة.من جانب آخر طمأن مسؤول أحد المراكز التجارية بالمنطقة المواطنين والمقيمين بأن المخزون الغذائي متوفر ولا يحتاج لهم شراء كميات كبيرة لتخزينها في المنازل ، مؤكداً أن الأسعار مستقرة ولن تشهد أي زيادة ، بل أن هناك عروض أسبوعية مخفضة تشمل مختلف المنتجات.وبين أنه يتم أخذ جميع الاحترازات لسلامة المتسوقين والحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير المعقمات والكمامات والقفازات ، إلى جانب تعقيم جميع العربات لكل متسوق ، داعياً المتسوقين إلى عدم إحضار العائلات والأطفال للمحلات التجارية أثناء التسوق وذلك حرصاً على سلامتهم.// انتهى //15:45ت م0098

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.