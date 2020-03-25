السعودية اليوم / "الزكاة والدخل" تطلق رحلة تعليمية توعوية إلكترونية خاصة للوقاية من فيروس "كورونا"



الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أطلقت هيئة الزكاة والدخل رحلة تعليمية توعوية إلكترونية خاصة للوقاية من فايروس "

وتضم الرحلة التعليمية عدة مواد توعوية وتثقيفية توضح طرق الوقاية من هذا الفايروس وأعراضه بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة حول كل ما يخص التعامل مع هذا الوباء.

ويمكن للمستفيدين تجربة الرحلة الإلكترونية ومشاهدة المواد التوعوية والاستفادة أيضاَ من تعلم سبل الوقاية من الفايروس، من خلال الدخول للصفحة عبر الرابط الآتي : https://bit.ly/39cyoiV.

// انتهى //

15:40ت م

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الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأطلقت هيئة الزكاة والدخل رحلة تعليمية توعوية إلكترونية خاصة للوقاية من فايروس " كورونا ", ويأتي ذلك إيماناً منها بشعار "كلنا مسؤول" ودعماً لجهود وزارة الصحة في التصدي لهذا الفيروس.وتضم الرحلة التعليمية عدة مواد توعوية وتثقيفية توضح طرق الوقاية من هذا الفايروس وأعراضه بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة حول كل ما يخص التعامل مع هذا الوباء.ويمكن للمستفيدين تجربة الرحلة الإلكترونية ومشاهدة المواد التوعوية والاستفادة أيضاَ من تعلم سبل الوقاية من الفايروس، من خلال الدخول للصفحة عبر الرابط الآتي : https://bit.ly/39cyoiV.// انتهى //15:40ت م0096

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