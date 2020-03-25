السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة : 45 ألف مطوية و 3 آلاف شاشة للتوعية عن فايروس كورونا الجديد



الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أسهمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وضمن الجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة انتشار فيروس

وقامت الجامعة بتوزيع 45 ألف مطوية توعوية لمجتمع الجامعة وزوار مستشفى الملك عبدالله الجامعي، إضافة إلى نشر قرابة ألفي لوحة تعريفية في أنحاء الجامعة ، فضلاً عن عرض 20 محتوى معرفيا من خلال 3 آلاف شاشة في أنحاء الحرم الجامعي .

وأقامت الجامعة في وقت سابق العديد من المحاضرات التي تهدف للتوعية من مخاطر فيروس كورونا وكيفية الحماية والتصدي من انتشاره والتعريف بالتدابير اللازمة .

// انتهى //

15:38ت م

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الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأسهمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وضمن الجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه ، بحملة تثقيفية وتوعوية بمباني الكليات ومراكز الخدمات والسكن الجامعي ومستشفى الملك عبدالله الجامعي .وقامت الجامعة بتوزيع 45 ألف مطوية توعوية لمجتمع الجامعة وزوار مستشفى الملك عبدالله الجامعي، إضافة إلى نشر قرابة ألفي لوحة تعريفية في أنحاء الجامعة ، فضلاً عن عرض 20 محتوى معرفيا من خلال 3 آلاف شاشة في أنحاء الحرم الجامعي .وأقامت الجامعة في وقت سابق العديد من المحاضرات التي تهدف للتوعية من مخاطر فيروس كورونا وكيفية الحماية والتصدي من انتشاره والتعريف بالتدابير اللازمة .// انتهى //15:38ت م0094

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