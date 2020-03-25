ثقافي / "إثراء" يطلق حملة ( #إثراء_معك ) عبر باقة من البرامج التفاعلية عبر منصاته الرقمية



الظهران 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي"إثراء"، باقة من البرامج التفاعلية ضمن مبادرة " إثراء التواصل " التي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والثقافية وتُقدّم لجميع فئات المجتمع عبر منصاته الرقمية.

وأوضح مدير مركز "إثراء" المهندس حسين حنبظاظة " أنه استجابةً لدعوة الحكومة الرشيدة ببقاء المواطنين في المنزل للحفاظ على الصحة العامة والتزاما بواجبنا الوطني اتجاه المجتمع، أطلق المركز بوابة "إثراء التواصل" وذلك تعزيزا لجهود المملكة في الحد من انتشار فايروس

وأشار إلى أن مبادرة التواصل ستمنح للقراء عضوية مجانية مؤقتة، تتيح لهم الوصول إلى مكتبة إثراء الافتراضية على موقع إثراء الإلكتروني وتطبيق إثراء، التي تضم آلاف الكتب الرقمية بما يجعلها وجهةً مفضلة لمحبي القراءة, كما تأخذهم بجولة إثراء الافتراضية التي تأخذ الزوّار في رحلة استكشافية فريدة من نوعها، من خلال موقع إثراء الالكتروني وتطبيق إثراء، عبر أقسام المركز المختلفة للتعرف عن الجوانب المدهشة والملهمة وراء هذه الأقسام.

وبين أن المركز سينظم كل يوم خميس مسابقة إلكترونية ، تقوم على تقديم محتوى تفاعلي يشارك فيه الأطفال والشباب بمواد قرائية بشكل أسبوعي عبر موقع التواصل الإلكتروني تويتر.

ولفت الانتباه إلى أن أحد برامج هذه المبادرة برنامج " إثراء .. أن تكون مبدعا " وتمثل منصة افتراضية تفاعلية تقدم عبر اليوتيوب للجمهور فرصة الاستفادة من خبرائنا ومبدعينا في مختلف المجالات، بطريقة تفاعلية تخلق الحوار وتثري المعرفة بين جمهور إثراء والمختصين.

وأكد المهندس حنبظاظة أن المركز لم يغفل الأطفال من برامجه فسيقدم لهم برنامج أطفال إثراء الذي يهدف إلى إلهام العقول وخلق بيئة تفاعلية مع الأطفال عبر تعليمهم من خلال حكاية القصص، والرسم والجلسات التعليمية العميقة عبر اليويتوب والبودكاست في كل يوم جمعة وأربعاء.

وأضاف أن مجتمع إثراء يعقد لقاءات خاصة بصفة شهرية من خلال منصة Live storm، ويتناول موضوعات متخصصة في الفنون والثقافة، وتهدف هذه اللقاءات إلى خلق الحوار وتبادل الثقافات بين أوساط المهتمين في مجالات مختلفة كالسينما والمسرح، أو العلوم والابتكار ، كما سيقدم برنامج قصص من إثراء ، قصص يرويها لكم من شهدوا وساهموا في بناء المركز و يروون عبر اليوتيوب ما وراء مكوناته المختلفة, بالإضافة للتفاصيل التي شكلت إثراء كمبنى وكمعنى.

// انتهى //

15:30ت م

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الظهران 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي"إثراء"، باقة من البرامج التفاعلية ضمن مبادرة " إثراء التواصل " التي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والثقافية وتُقدّم لجميع فئات المجتمع عبر منصاته الرقمية.وأوضح مدير مركز "إثراء" المهندس حسين حنبظاظة " أنه استجابةً لدعوة الحكومة الرشيدة ببقاء المواطنين في المنزل للحفاظ على الصحة العامة والتزاما بواجبنا الوطني اتجاه المجتمع، أطلق المركز بوابة "إثراء التواصل" وذلك تعزيزا لجهود المملكة في الحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد19)، عبر استثمار الوقت وتنمية جوانب الإبداع في حقول الفكر والثقافة، كما أن المركز فتح باب الاستعارة من المكتبة الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع عبر عضوية مجانية مؤقتة بعد أن كانت مقتصرة على من يملكون "عضوية إثراء" تضامناً مع حملة #كلنا_مسؤول" ، إذ سيكون المحتوى الرقمي متوفرًا عبر الموقع الإلكتروني للمركز إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وسناب شات ومدونة إثراء و تويتر عبر وسم # إثراء_معك، لتقديم برامج تفاعلية متنوعة ذات ثراء معرفي وفكري تغطي المسارات الخمسة التي تقوم عليها برامج المركز وهي : الإبداع، والثقافة، والمعرفة، والفن، والمجتمع.وأشار إلى أن مبادرة التواصل ستمنح للقراء عضوية مجانية مؤقتة، تتيح لهم الوصول إلى مكتبة إثراء الافتراضية على موقع إثراء الإلكتروني وتطبيق إثراء، التي تضم آلاف الكتب الرقمية بما يجعلها وجهةً مفضلة لمحبي القراءة, كما تأخذهم بجولة إثراء الافتراضية التي تأخذ الزوّار في رحلة استكشافية فريدة من نوعها، من خلال موقع إثراء الالكتروني وتطبيق إثراء، عبر أقسام المركز المختلفة للتعرف عن الجوانب المدهشة والملهمة وراء هذه الأقسام.وبين أن المركز سينظم كل يوم خميس مسابقة إلكترونية ، تقوم على تقديم محتوى تفاعلي يشارك فيه الأطفال والشباب بمواد قرائية بشكل أسبوعي عبر موقع التواصل الإلكتروني تويتر.ولفت الانتباه إلى أن أحد برامج هذه المبادرة برنامج " إثراء .. أن تكون مبدعا " وتمثل منصة افتراضية تفاعلية تقدم عبر اليوتيوب للجمهور فرصة الاستفادة من خبرائنا ومبدعينا في مختلف المجالات، بطريقة تفاعلية تخلق الحوار وتثري المعرفة بين جمهور إثراء والمختصين.وأكد المهندس حنبظاظة أن المركز لم يغفل الأطفال من برامجه فسيقدم لهم برنامج أطفال إثراء الذي يهدف إلى إلهام العقول وخلق بيئة تفاعلية مع الأطفال عبر تعليمهم من خلال حكاية القصص، والرسم والجلسات التعليمية العميقة عبر اليويتوب والبودكاست في كل يوم جمعة وأربعاء.وأضاف أن مجتمع إثراء يعقد لقاءات خاصة بصفة شهرية من خلال منصة Live storm، ويتناول موضوعات متخصصة في الفنون والثقافة، وتهدف هذه اللقاءات إلى خلق الحوار وتبادل الثقافات بين أوساط المهتمين في مجالات مختلفة كالسينما والمسرح، أو العلوم والابتكار ، كما سيقدم برنامج قصص من إثراء ، قصص يرويها لكم من شهدوا وساهموا في بناء المركز و يروون عبر اليوتيوب ما وراء مكوناته المختلفة, بالإضافة للتفاصيل التي شكلت إثراء كمبنى وكمعنى.// انتهى //15:30ت م0093

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / "إثراء" يطلق حملة ( #إثراء_معك ) عبر باقة من البرامج التفاعلية عبر منصاته الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.