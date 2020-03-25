السعودية اليوم / أمانة عسير تصادر 200 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة وتغلق 3 محلات تجارية



أبها 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أغلقت فرقة الرقابة الميدانية بأمانة عسير أمس 3 محلات لبيع المواد الغذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية المعمول بها خلال فترة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "

جاء ذلك خلال جولة قام بها أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي شملت الأسواق التي تبيع المواد الغذائية - التجزئة والجملة - وسوقي الفواكه والخضار والأسماك بمدينة أبها، و ذلك بهدف التأكد من توفر المعروض ، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظها بطريقة سليمة وفق الاشتراطات و المواصفات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم.

يذكر أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولة أكثر من 200 كجم من الأسماك الفاسدة.

// انتهى //

15:28ت م

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أبها 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأغلقت فرقة الرقابة الميدانية بأمانة عسير أمس 3 محلات لبيع المواد الغذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية المعمول بها خلال فترة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس " كورونا ".جاء ذلك خلال جولة قام بها أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي شملت الأسواق التي تبيع المواد الغذائية - التجزئة والجملة - وسوقي الفواكه والخضار والأسماك بمدينة أبها، و ذلك بهدف التأكد من توفر المعروض ، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظها بطريقة سليمة وفق الاشتراطات و المواصفات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم.يذكر أن الفرق الرقابية صادرت خلال الجولة أكثر من 200 كجم من الأسماك الفاسدة.// انتهى //15:28ت م0092

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