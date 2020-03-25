السعودية اليوم / إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا المستجد



لندن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أكد مصدر مسؤول في شؤون القصر الملكي اليوم إصابة ولي العهد البريطاني، أمير ويلز، الأمير تشارلز بفيروس

وأوضح مكتب كلارنس هاوس المسؤول عن شؤون ولي العهد وزوجته دوقة كورنوال كاميلا، أن الأمير تشارلز يقضي الآن فترة عزل في مقر إقامته بأسكتلندا وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة انتشار المرض.

كما أشار المكتب إلى أنه من الصعب جداً تحديد مصدر إصابة ولي العهد نسبة للعدد الكبير من المناسبات العامة التي شارك فيها خلال الفترة الماضية ضمن جدول أعماله الرسمية.

// انتهى //

15:24ت م

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لندن 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأكد مصدر مسؤول في شؤون القصر الملكي اليوم إصابة ولي العهد البريطاني، أمير ويلز، الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد.وأوضح مكتب كلارنس هاوس المسؤول عن شؤون ولي العهد وزوجته دوقة كورنوال كاميلا، أن الأمير تشارلز يقضي الآن فترة عزل في مقر إقامته بأسكتلندا وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة انتشار المرض.كما أشار المكتب إلى أنه من الصعب جداً تحديد مصدر إصابة ولي العهد نسبة للعدد الكبير من المناسبات العامة التي شارك فيها خلال الفترة الماضية ضمن جدول أعماله الرسمية.// انتهى //15:24ت م0091

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