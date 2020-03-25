السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تكثف التعليم عن بعد لطلاب المنح الدولية



أبها 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

كثفت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لطلاب المنح، إجراءات التوعية والتعليم عن بعد وتوفير أجهزة إلكترونية لأكثر من 1100 طالب من طلاب المنح الدولية الذين يدرسون في الجامعة يمثلون 60 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أنه بناء على الإجراءات الاحترازية المتبعة تم تكثيف التوعية والتثقيف لطلاب المنح عبر المنشورات التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة، والتأكيد على الطلاب بأن يبقوا في غرفهم بالإسكان الجامعي وأن يتبعوا التعليمات حيال ذلك, كما استمرت الإدارة في تقديم خدماتها للطلاب عن بُعد، حيث أصبح الموظفون يعملون من منازلهم ويسهمون في إنجاز المعاملات المتعلقة بالطلاب، فيما جرى متابعة طلبات طلاب الدراسات العليا المرسلة إلى الكليات وفرزها، والعمل على رفعها على بوابة وزارة التعليم، بالإضافة إلى إكمال وإنجاز المئات من معاملات وإجراءات الطلاب عن بُعد والتواصل مع مختلف الجهات داخل الجامعة وخارجها لإنجاز ذلك.

وأضاف ابن دعجم أنه في سياق الاهتمام بجودة التعليم لطلاب المنح الدوليين جرى دعم الإنترنت في الإسكان الجامعي، بالإضافة إلى التعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني في توزيع عدد من أجهزة الآيباد على الطلاب ليستمروا في تلقي محاضراتهم عبر البلاك بورد والفصول الافتراضية والمنظومة الإلكترونية كاملة، كما يعمل فريق الإدارة العامة لطلاب المنح بشكل مباشر مع الطلاب عبر مختلف الوسائط الإلكترونية المتاحة لتلبية متطلباتهم بشكل فوري.

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15:16ت م

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