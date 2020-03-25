شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة و وفاة مقيم بمكة بـ”كورونا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:42 مساءً, 25 مارس 2020 م أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن وفاة مقيم بمكة المكرمة و تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”. وأضاف المتحدث الرسمي للوزراة الدكتور محمد العبد العالي خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس كورونا: وصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة ووصلت الحالات المتعافية إلى 29 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة الصحة تعلن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة و وفاة مقيم بمكة بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.