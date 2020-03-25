شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة جميع السلع الغذائية التموينية بأسواق مكة والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أسواق مكة المكرمة التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الاستهلاكية ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار. وتكثف تجارة مكة المكرمة من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والإستهلاكية وواستقرارها ومراقبتها،

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