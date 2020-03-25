شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: إصدار 682 شهادة تدريب للمحاميين عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحامين 682 شهادة لتدريب المحامين والمحاميات عن بعد من منازلهم منذ بدء إيقاف الحضور للعمل الحكومي، في إطار جهود المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حفاظاً على السلامة العامة للجميع.
كما أصدرت الوزارة 286 ترخيصاً جديداً للمحامين والمحاميات، وجددت لـ 158 محاميًا ومحامية عن بعد، دون الحاجة لزيارة مقرات وزارة العدل، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات العدلية عن بعد لسلامة منسوبي الوزارة والمراجعين.
وأشارت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل إلى أن التدريب على أعمال المحاماة يعد أحد مجالات اكتساب الخبرة المنصوص عليها نظامًا؛ لتوفر مسوغات القيد بجدول المحامين الممارسين.
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