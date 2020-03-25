شكرا لقرائتكم خبر عن دعم شركات الاستزراع السمكي إلكترونياً عبر «زراعي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة دعم الاستزراع السمكي عبر منصة "زراعي" الإلكترونية بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتطويرها وحمايتها وضمان استثمارها.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة، تتيح لشركات الاستزراع المائي في المياه البحرية، إدخال البيانات إلكترونياً، للحصول على الدعم المالي المستحق ضمن برنامج الإعانات الزراعية.

وأكدت أن برنامج الدعم يسهم في استقرار الإمدادات الغذائية، والاستهلاك الصحي والآمن للغذاء، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بهدف النهوض بقطاع الاستزراع المائي في المملكة.