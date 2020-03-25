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غرفة مكة" تطلق أحدث منصة تقنية للتدريب عن بعد ... الأحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأحد المقبل أول منصة الكترونية للتدريب من نوعها، لخدمة قطاع الأعمال والمستفيدين وأفراد المجتمع كافة، وتلبية للطلب المتزايد في اكتساب العلوم في هذه الفترة التي تشهد تحوطات احترازية من تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المكلف المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن الغرفة إيمانا منها بخدمة المجتمع تجري استعداداتها لإطلاق منصة للتدريب الرقمي، تقدم من خلالها عددا من الدورات التدريبية المتنوعة والدبلومات المعتمدة "أون لاين"، لإثراء الخبرة العملية للراغبين في تطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم في شتى المجالات والتخصصات، لافتا إلى أن المملكة وفرت جميع السبل للتعلم، في وقت بات فيه الانترنت في متناول الجميع، ولم يعد هناك عائق في طريق الراغبين لتعلم وإتقان ما يريدون في أي وقت ومن أي مكان.

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وقال إن منصة التدريب الرقمي بغرفة مكة المكرمة تمثل بوابة رقمية تديرها خبرات علمية، ويقدمها مدربون أكفاء تم اختيارهم بعناية للإسهام في تطوير القدرات المعرفية للمستفيدين، وهدفت إلى التسهيل على الدارسين بحضور حزم متنوعة من الدورات التدريبية المتنوعة والدبلومات المعتمدة وهم في أماكنهم، وتتيح الفرصة لكل متدرب ومتدربة للمساهمة في نشر الخبرة والمعرفة، وتوسيع المدارك وصقل الخبرات، لنكسب بذلك الأسبقية في تنمية المهارات، وتيسير الوصول إلى المعلومة في أي زمان ومن أي مكان.

وتابع المهندس معتوق "الثورة التقنية الضخمة يسرت على الكثير التعليم عن بعد، وغرفة مكة المكرمة واكبت التطور التقني بإقامة الدورات التدريبية والدبلومات أون لاين بهدف توسيع آفاق المعرفة لدى المتدربين بمشاركة نخبة من المدربين المعتمدين في عدد من المجالات، فكل المطلوب من الراغبين التسجيل من خلال رابط منصة التدريب الرقمي بغرفة مكة المكرمة www.makkahcci.org واختيار الدورة المناسبة، لينطلق نحو حياة علمية وعملية أكثر نجاحا".

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المكلف أن غرفة مكة المكرمة استخدمت في بناء المنصة الجديدة أحدث التقنيات وأكثرها تطورا، لتمنح المتدرب تجربة تعليمية فريدة في نوعها، لتقدم علوما في مجالات متنوعة وشاملة لكل ما يحتاجه المستفيد، وزاد "نحن نسعى لكي نوفر للجميع مزيجا تعليميا وتدريبيا متنوعا غنيا بالفائدة".

وأردف "دبلوماتنا ودوراتنا تم اختيارها بعناية فائقة وبطريقة مبتكرة وفريدة، على أيدي نخبة مختارة من المدربين والمدربات المميزين، بحيث تلبي طموح المستفيد وتضمن نجاحه وتميزه، فضلا عن أن موقع التدريب الرقمي مبني بطريقة سهلة وسلسة الاستخدام، ولا تتطلب أي مهارات خاصة من المستخدمين، ويوفر الموقع شهادات معتمدة من غرفة مكة المكرمة تمكن حامليها من التطور في عدد من نواحي أعمالهم ووظائفهم.