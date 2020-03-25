خادم الحرمين الشريفين يوافق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد وافق على اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولا: يمنع على سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

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ثانيا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثا: يعمل بذلك ابتداء من الثالثة عصرا من الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.

رابعا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسا: يقدم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في المدن التالية: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وللجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.