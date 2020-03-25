محمد بن مسعود - الدمام - أحالت المندوب المسؤول عنه للجهات الأمنية لتطبيق النظام داهمت فرق هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع فرق التجارة مقر مندوب في المنطقة الشرقية، وأحالته للجهات الأمنية لتطبيق النظام بحقه. وقالت الهيئة اليوم: إن ذلك جاء على خلفية ارتكاب المندوب لمخالفة تعبئة عبوات المعقمات بمواد مجهولة، ووضع ملصقات مختلفة. Advertisements الهيئة العامة للغذاء والدواء المنطقة الشرقية الهيئة العامة للغذاء والدواء المنطقة الشرقية 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 02:57 PM أحالت المندوب المسؤول عنه للجهات الأمنية لتطبيق النظام "الغذاء والدواء" تداهم مقراً لتعبئة معقمات مجهولة بالشرقية "الغذاء والدواء" تداهم مقراً لتعبئة معقمات مجهولة بالشرقية داهمت فرق هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع فرق التجارة مقر مندوب في المنطقة الشرقية، وأحالته للجهات الأمنية لتطبيق النظام بحقه. وقالت الهيئة اليوم: إن ذلك جاء على خلفية ارتكاب المندوب لمخالفة تعبئة عبوات المعقمات بمواد مجهولة، ووضع ملصقات مختلفة. الكلمات المفتاحية ، "الغذاء والدواء" تداهم مقراً لتعبئة معقمات مجهولة بالشرقية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تداهم مقراً لتعبئة معقمات مجهولة بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.