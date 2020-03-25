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وزعت جمعية "نابع داما" الخيرية بمحافظة ضباء، عدداً من السلال الغذائية وأدوات الوقاية من معقمات وكمامات وقفازات على جميع المستفيدين بمنازلهم؛ استشعاراً منها بالمسؤولية الوطنية وواجبها الاجتماعي.
يأتي ذلك بمشاركة من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والفرق التطوعية، في المبادرة التي تعد الأولى من جمعية خيرية بمنطقة تبوك.
وأكدت الجمعية أنها سوف تقوم بتأمين احتياجات الفقراء والمحتاجين في نطاق خدماتها من مواد غذائية وأدوات وقائية بشكل أسبوعي، وتتلمس احتياجات جميع المسجلين لديها.
ودعت الجمعية جميع المستفيدين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، كما تم تخصيص رقم اتصال على مدار الساعة وتخصيص موظفين بالعمل بشكل دائم؛ لتلمّس احتياجاتهم وتلبية طلباتهم.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 02:52 PM
تعد المبادرة الأولى لها بتبوك.. ودعت جميع المستفيدين للاستفادة من الخدمات الإلكترونيةاستشعاراً بمسؤولياتها.. جمعية "نابع داما" بضباء توزع الغذاء وكمامات لمستفيدها
وزعت جمعية "نابع داما" الخيرية بمحافظة ضباء، عدداً من السلال الغذائية وأدوات الوقاية من معقمات وكمامات وقفازات على جميع المستفيدين بمنازلهم؛ استشعاراً منها بالمسؤولية الوطنية وواجبها الاجتماعي.
يأتي ذلك بمشاركة من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والفرق التطوعية، في المبادرة التي تعد الأولى من جمعية خيرية بمنطقة تبوك.
وأكدت الجمعية أنها سوف تقوم بتأمين احتياجات الفقراء والمحتاجين في نطاق خدماتها من مواد غذائية وأدوات وقائية بشكل أسبوعي، وتتلمس احتياجات جميع المسجلين لديها.
ودعت الجمعية جميع المستفيدين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، كما تم تخصيص رقم اتصال على مدار الساعة وتخصيص موظفين بالعمل بشكل دائم؛ لتلمّس احتياجاتهم وتلبية طلباتهم.
، استشعاراً بمسؤولياتها.. جمعية "نابع داما" بضباء توزع الغذاء وكمامات لمستفيدها ،
المصدر : الخليج 365
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