محمد بن مسعود - الدمام - داهمته الجهات المعنية أثناء ممارسة عمله في ظل قوانين المنع الصادرة داهمت الجهات المعنية بمنطقة جازان أحد المقاهي المشهورة بجازان، أثناء ممارسته عمله في ظل قوانين المنع الصادرة، في مخالفة واضحة للوائح والتعليمات. وعلمت "الخليج 365" أن المقهى كان يقدم خدماته للزبائن بعد إغلاقه للباب الرئيسي، وفتح باب خلفي لدخول عدد من الزبائن الذي يترددون على المقهى. وطبقت أمانة جازان عقوبات مشددة ضد المقهى.مقهى شيشة جازان 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 02:35 PM داهمته الجهات المعنية أثناء ممارسة عمله في ظل قوانين المنع الصادرة Advertisements من الباب الخلفي.. ضبط مقهى شيشية يقدم خدماته في الخفاء بجازان من الباب الخلفي.. ضبط مقهى شيشية يقدم خدماته في الخفاء بجازان داهمت الجهات المعنية بمنطقة جازان أحد المقاهي المشهورة بجازان، أثناء ممارسته عمله في ظل قوانين المنع الصادرة، في مخالفة واضحة للوائح والتعليمات. وعلمت "الخليج 365" أن المقهى كان يقدم خدماته للزبائن بعد إغلاقه للباب الرئيسي، وفتح باب خلفي لدخول عدد من الزبائن الذي يترددون على المقهى. وطبقت أمانة جازان عقوبات مشددة ضد المقهى. الكلمات المفتاحية ، من الباب الخلفي.. ضبط مقهى شيشية يقدم خدماته في الخفاء بجازان ،

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