شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن بالحجر الصحي بالمالديف: الله يعز حكومتنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ثمن مواطن دور سفارة المملكة بعد اهتمامها الكبير به بعد تبين اصابته بالفيروس الوبائي بجزر المالديف حيث تم نقله لمنتجع خمس نجوم، مشيرا إلى أن أي سفارة لم تفعل لمواطنيها كما فعلت السفارة له، وتتواصل معه أكثر من 3 مرات يوميا ، متابعا الله يعز الحكومة على ما فعلته معنا.

وأظهر الفيديو الذي نشره المواطن، ليكشف كم المناظر الخلابة التي يوجد بها ومعه مجموعة أخرى من المواطنين، بعد الإهتمام الكبير من سفارة المملكة هناك حيث وفرت لهم كل شيء بحسب قوله، مقدما الشكر لمسؤولي السفارة على ما قدموه له من اهتمام.

وأوضح المواطن أنه كان في زيارة لهذه الجزر لممارسة رياضته المفضلة الغوص، ولكن لظروف ما لم يستطع السفر، وبناء عليه تم الحجر الصحي وتم نقله بسيارة خاصة الى المنتجع المتواجد به حاليا.