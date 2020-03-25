شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يستعيد ذكريات طفولته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استرجع الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ذكريات الطفولة، خلال مشاركته في برنامج "ضيف الصف" الذي يعرض يوم السبت المقبل على MBC1.

ويشارك الأمير سلطان بن سلمان، في البرنامج الذي يبسط مساحة من العفوية والتلقائية؛ حيث يفاجئ الأطفال ضيفهم بأسئلة عن العائلة والصحة والدراسة، ويجمعون بين الأجواء المضحكة والمؤثرة.

وفي السياق نفسه، يكشف الأمير سلطان بن سلمان؛ عن تفاصيل دراسته وعن شعوره عند اختياره أوّل رائد فضاء سعودي يصعد إلى الفضاء، وكذلك عن اهتمامه بالسياحة والتراث في المملكة، إلى غيرها من الأسئلة والألعاب والتحديات.

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