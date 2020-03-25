شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءً من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.

وتوقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وهطول أمطار وزخات من البرد، وتفاوت في درجات الحرارة.

كما توقعت تأثر معظم المناطق بارتفاع في درجات الحرارة العظمى من يوم الجمعة، بينما تنخفض درجات الحرارة من يوم الأحد على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم وسط وشرق المملكة.