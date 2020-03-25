شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطالب بمنع المشاهير من تسويق "منع التجوال" ومحاسبة المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثارت مشاركة بعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي لتصوير أوقات حظر التجوال في المملكة الرفض التام نظراً لمخالفتهم للأنظمة ، وتقديمهم لمواد اعلامية غير مهنية .
وشن الكاتب "فواز عزيز" هجوم حاد على هؤلاء المشاهير ، مؤكداً انهم لسيوا من بين الفئات المستثناه من الحظر كالأطباء والعاملين بالمجال الطبي والإعلامين ، وأنهم لا يقصدون سوى الدعاية لأنفسهم ، فضلاً عن الإضرار بالنظام العام في هذا التوقيت الحرج .
وطالب " عزيز " بضرورة منع إدارات المرور أو الشرطة من التعامل مع هؤلاء المشاهير كونهم يشكلون خطر صحي لإختراق قواعد الحظر فضلاً عن تشجيع غيرهم للقيام بنفس الأمر ، مؤكداً أن مؤسسات الدولة لديها إدارات احترافية لتوثيق أعمال المرور والشرطة وغيرها مما يُفضل نقله لزيادة وعي الجماهير ، وفقاً لـ"الإخبارية " .
وكانت طرق المملكة قد شهدت تواجد بعض مشاهير سناب شات وانستجرام وغيرهما بجانب رجال المرور أثناء توثيق المخالفات مع بدء الحظر ، وكأنهم خارج القرار .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مطالب بمنع المشاهير من تسويق "منع التجوال" ومحاسبة المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.