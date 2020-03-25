شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطالب بمنع المشاهير من تسويق "منع التجوال" ومحاسبة المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت مشاركة بعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي لتصوير أوقات حظر التجوال في المملكة الرفض التام نظراً لمخالفتهم للأنظمة ، وتقديمهم لمواد اعلامية غير مهنية .

وشن الكاتب "فواز عزيز" هجوم حاد على هؤلاء المشاهير ، مؤكداً انهم لسيوا من بين الفئات المستثناه من الحظر كالأطباء والعاملين بالمجال الطبي والإعلامين ، وأنهم لا يقصدون سوى الدعاية لأنفسهم ، فضلاً عن الإضرار بالنظام العام في هذا التوقيت الحرج .

وطالب " عزيز " بضرورة منع إدارات المرور أو الشرطة من التعامل مع هؤلاء المشاهير كونهم يشكلون خطر صحي لإختراق قواعد الحظر فضلاً عن تشجيع غيرهم للقيام بنفس الأمر ، مؤكداً أن مؤسسات الدولة لديها إدارات احترافية لتوثيق أعمال المرور والشرطة وغيرها مما يُفضل نقله لزيادة وعي الجماهير ، وفقاً لـ"الإخبارية " .

وكانت طرق المملكة قد شهدت تواجد بعض مشاهير سناب شات وانستجرام وغيرهما بجانب رجال المرور أثناء توثيق المخالفات مع بدء الحظر ، وكأنهم خارج القرار .