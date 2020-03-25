شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصر الأميرة هيا أول العمران بالرياض يتحول إلى مدرسة ابتدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يُعد قصر الأميرة هياء بنت عبدالرحمن بن فيصل، من أول العمران في منطقة الرياض، كما أنه أحد المآثر المعمارية الذي مثّل مع غيره قفزة نوعية في بناء المنزل في المملكة.

وقال الباحث محمد الحوطي، إن القصر سكنته الأميرة هياء وزوجها الأمير سعود بن عبدالله بن تركي بن سعود "رحمهم الله جميعًا"، إذ تم بناءه عام 1373هجريًا و1953 ميلاديًا.

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وأضاف "الحوطي" ، في فيديو نشرته "دارة الملك عبدالعزيز"، أن القصر تحوّل فيما بعد إلى مدرسة ابتدائية، مشيرًا إلى أن الموقع كان مليء بالنخيل الذي يُحيط بالقصر.

يشار إلى أن الأميرة هيا بنت عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، هي ابنة عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود " رحمه الله "، أصغر أنجال الإمام فيصل بن تركي، وآخر حكام الدولة السعودية الثانية، ووالدتُه هيَ سارة بنت مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود.

وأما الأمير سعود بن عبد الله سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، فهو إمام الدولة السعودية الثانية (نجد)، ولد في الرياض سنة 1249هـ، وكان يلقب بـ (أبو هلا) وذلك لكرمه الشديد للضيوف والناس، والدته هي الأميرة دشيشة بنت ضيدان بن منديل العمري الخالدي.