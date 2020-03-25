شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل إعادة 70 طالبًا من السودان إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الخرطوم (صدى):كشفت سفارة المملكة بالسودان، اليوم الأربعاء، عن إعادة 70 طالبا يدرسون بالجامعات والكليات السودانية إلى المملكة خلال الأيام الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكدت السفارة، أنه تم التواصل مع جميع المواطنين المقيمين والزائرين للسودان لتقديم الخدمات لهم، حيث تم تسكين 25 مواطنًا في احد فناق الخرطوم؛ حيث يتواصل العمل مع الجهات المختصة في المملكة لنقل المواطنين.
وأشارت إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المختصة في السودان التي أبدت تعاونها الكبير؛ فيما ستظل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان في حالة متابعة مستمرة حتى انتهاء الأزمة.
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