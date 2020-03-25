شكرا لمتابعة خبر عن تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً بدلاً من السابعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مجوعة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مجوعة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وجاء من أبرز هذه القرار تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً بدلاً من السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.