شكرا لمتابعة خبر عن الموقف القانوني للموظف حال تنازله عن أحد حقوقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):يتعرض بعض العاملين لضغوط من جانب صاحب العمل تجبرهم على توقيع تنازل خطي عن الأجر أو الإجازة أو جزء منهما ،الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى صحة التنازل وسريانه .
ووفقاً لنظام العمل ، فإن أي شرط فيه تنازل عن تلك الحقوق أو أي حق مذكور في نظام العمل فهو "شرط باطل " مادام التنازل أثناء سريان العقد ، بإستثناء الشروط التي تكون أكثر فائدة للعامل .
وعليه ، لا يحق لصاحب العمل حرمان العامل من تلك الحقوق ، ويعد مستند التنازل وثيقة ضده وليست في مصلحته أمام القضاء .
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