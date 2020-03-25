شكرا لمتابعة خبر عن الموقف القانوني للموظف حال تنازله عن أحد حقوقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):

يتعرض بعض العاملين لضغوط من جانب صاحب العمل تجبرهم على توقيع تنازل خطي عن الأجر أو الإجازة أو جزء منهما ،الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى صحة التنازل وسريانه .

ووفقاً لنظام العمل ، فإن أي شرط فيه تنازل عن تلك الحقوق أو أي حق مذكور في نظام العمل فهو "شرط باطل " مادام التنازل أثناء سريان العقد ، بإستثناء الشروط التي تكون أكثر فائدة للعامل .

وعليه ، لا يحق لصاحب العمل حرمان العامل من تلك الحقوق ، ويعد مستند التنازل وثيقة ضده وليست في مصلحته أمام القضاء .