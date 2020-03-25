شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية الإعتماد على "الإسبرين" بعد حدوث الجلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن الدواء المناسب للجسم بعد حدوث الجلطة .
وقال "النمر " في حسابه الرسمي على " تويتر " أن" الأسبرين والبلافيكس يتعاونان في منع تكون الخثرة الدموية" ، بمعنى أن أحدهما لا يكون بديلاً عن الآخر .
وأضاف "النمر " : في جلطات القلب يجب أن يُعطى الاثنان معاً ابتداءً والمدة الزمنية فيها تفصيل دقيق.
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