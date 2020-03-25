شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة عزل مركز "جرب" بالعقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أكد متحدث إمارة الباحة "أحمد صالح السياري " عدم صحة الأنباء المتداولة حول عزل مركز "جرب " بمحافظة العقيق ومنع الدخول والخروج منه .

وأكد "السياري " أن الإجراءات المتخذه بالمركز هي نفس الإجراءات الإحترازية الأخرى المطبقة في جميع مراكز ومناطق المملكة ، مع الإلتزام بمنع التجوال بموجب الأمر الملكي على جميع المناطق ، مطالباً بأهمية عدم الإنسياق وراء مروجي الشائعات خاصةً في هذه الفترة التي يجب أن يتكاتف فيها الجميع .

وكانت أنباء قد ترددت أن شرطة منطقة الباحة أغلقت المركز بأمر من أمير المنطقة بعد تفشي العدوى ، وذلك على خلاف الحقيقة .