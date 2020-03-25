شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التحقيق مع مواطن زعم استثناءه من أمر «منع التجول» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):باشرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها مع مواطن زعم في مقطع فيديو، أنه مستثنى من أمر منع التجول.
وأظهر مقطع فيديو، تجول المواطن المذكور في شوارع المملكة بمركبته أثناء أوقات منع التجول ليزعم استثناءه من الأمر؛ ليتم ضبطه والتحقيق معه لانطواء هذه الأفعال على إنتاج ما يمس بالنظام العام والتضليل بنشره لمعلومات غير صحيحة تمس الأمر الملكي.
وكانت صحيفة " صدى " الإلكترونية، قد تناولت عدة وقائع في هذا الصدد وجهود رجال الأمن والنيابة العامة في تطبيق الأمر الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ومن الجدير بالذكر، أنه حذرت النيابة العامة من إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية؛ حيث يعاقب مرتكبها بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.
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