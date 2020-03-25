24 C الرياض 25 مارس، 2020 كل ما عدلت واحد يميل الثاني.. تغريدة جديدة لـ تركي آل الشيخ عن المرض والابتلاء تثير تفاعلا واسعا

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