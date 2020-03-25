بيان من النيابة العامة بشأن مواطن ظهر في فيديو يزعم أنه مستثنى من أمر منع التجول

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على الأمر الصادر من معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بشأن القبض على مواطن يزعم أنه مستثنى من أمر منع التجول والتضليل بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات غير صحيحة تمس جانب أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول، وأنه إنفاذاً لذلك تم البحث والتحري عن المذكور والتعرف على هويته والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أكد المصدر أن النيابة العامة وفقاً للمادتين( ١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، باشرت إجراءات التحقيق مع المذكور فور مثوله أمام المحقق المختص، وبإحاطه إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية لا زالت تحت الإجراء.

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.