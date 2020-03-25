صورة تاريخية نادرة لسوق المقيبرة بالرياض قبل 77 عاماً

محليات 25 مارس، 2020 0 نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة لسوق المقيبرة التجاري بمدينة الرياض قبل 77 عاماً. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1362هـ/ (1943م)، عدداً كبيراً من المواطنين داخل السوق.

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