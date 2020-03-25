24 C الرياض 25 مارس، 2020 صحة المدينة تكشف طريقة دفن أول حالة وفاة بـ كورونا في المملكة.. وتوضح الحالة التي تم استقباله عليها

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