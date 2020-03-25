بخطوات بسيطة.. «التقاعد» تتيح للمستفيدين خدمة الاطلاع على المعاش والاستقطاعات

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، للمستفيد والمتقاعد، إمكانية معرفة تفاصيل المعاش التقاعدي، وتفاصيل الاستقطاعات، من خلال خدمة البيانات المالية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه يمكن الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي وتفاصيل الاستقطاعات، بخطوات ذاتية ومباشرة من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

وتتيح خدمة «البيانات المالية» من المؤسسة العامة للتقاعد، عرض البيانات المالية التي تمت على الحساب التقاعدي، وكذلك الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع ورقم الحساب ومبلغ التحويل وتاريخ تحويل المبالغ المالية للحساب البنكي.

تفاصيل استخدام «البيانات المالية» من المؤسسة العامة للتقاعد

وتعرض خدمة البيانات المالية، الاسم، ورقم الهوية، ورقم الحساب البنكي IBAN، ومقدار آخر راتب، ومقدار المعاش التقاعدي، وتاريخ الإيداع، ومعلومات بتفاصيل الاستقطاعات وسببها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني.

ويمكن استخدام خدمة البيانات المالية من خلال دخول موقع المؤسسة العامة للتقاعد، ثم الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول»، ثم اختيار تسجيل الدخول للأفراد، ثم اختيار «بيانات مالية» من القائمة على يمين الشاشة، ثم تحديد «بيانات مالية» أو «كشف حساب»، ثم حدد تاريخ بداية الكشف وتاريخ نهايته، وانقر على زر «عرض».

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وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت عن تقديم موعد إيداع المعاشات التقاعدية وبدل غلاء المعيشة لشهر مارس ليكون اليوم الأربعاء 25 مارس بدلًا من 27 مارس 2020 الذي يوافق إجازة يوم الجمعة.

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