الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذَّرت من شائعات تم ترويجها حول قدوم موجة برد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها تابعت ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام المقبلة؛ حيث تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق.

وحذَّرت الهيئة، في بيانها، من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي، من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها المملكة والعالم، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

Advertisements

ودعت المواطنين إلى عدم تداولها، قائلة: وننبه وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق علمية، في الوقت الذي سنواصل على مدار الساعة، تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية، من خلال جميع القنوات المتاحة.

كما تدعو الهيئة الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على عسير ونجران.. ورياح نشطة بمكة والمدينة

الأرصاد تحذر من شائعة «موجة البرد».. وتتوقع ارتفاع الحرارة خلال النهار بدءًا من الثلاثاء

الأرصاد: رياح سطحية نشطة الأحد على خمس مناطق