كشف المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، عن موعد إجراء الاختبارات لـ 1400 طالب في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف. وقال «العسيري» -خلال لقائه مع قناة «الإخبارية»- إن الاختبارات والنتائج سوف تكونان قبل رمضان مباشرةً؛ وذلك حسبما وجه به وزير التعليم في وقت سابق. وحول تأمين المسجد النبوي، أوضح أن الوكالة قامت -بالتنسيق مع وزارة الصحة- بتكوين فريق للكشف على جميع العاملين بالمسجد مع تأمين جميع أدوات التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حرصًا على سلامة كل من يدخل المسجد النبوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «رئاسة الحرمين» تعلن موعد اختبارات طلاب كلية ومعهد الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.