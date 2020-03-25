الملك وولي العهد يهنئان محمد عبدالحميد باستقلال بنجلاديش

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

فيما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.