تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على عسير ونجران.. ورياح نشطة بمكة والمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقتي عسير ونجران والباحة، كما نبهت إلى رياح نشطة وتدني مدى الرؤية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أنّ التنبيه يشمل أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة، عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وبحسب تنبيهات الهيئة، تشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً نشطة وسحباً رعدية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل الحنكاية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي منطقة مكة المكرمة، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: العاصمة المقدسة، الليث، بحرة، جدة، ورابغ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذَّرت من شائعات تم ترويجها حول قدوم موجة برد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها تابعت ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام المقبلة؛ حيث تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق.

وحذَّرت الهيئة، في بيانها، من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي، من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها المملكة والعالم، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

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ودعت المواطنين إلى عدم تداولها، قائلة: ننبه وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق علمية، في الوقت الذي سنواصل على مدار الساعة، تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية، من خلال جميع القنوات المتاحة.

كما تدعو الهيئة الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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