أيوب الجمال يدعم الصحة والبلدية بنصف مليون ريال

قدم رجل الأعمال أيوب مشرف الجمال دعما بنصف مليون ريال لوزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية، تفاعلا مع مبادرة #شكرا_أبطالنا التي أطلقها مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء والتي تركز على المشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كرونا في واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقها أبناء دوت الخليج كحق مكتسب لأبنائه وبناته الذين وجدوا أكبر الدعم والمساندة من كافة الجهات المعنية والتي تبذل جهود كبيرة لمواجهة هذا الوباء العالمي .

وأكد رجل أيوب الجمال، أن دوت الخليج يستحق منا أكثر فلطالما أعطانا الكثير وكفلنا برعايته واهتمامه في مختلف مجالات التعليم والصحة والعيش الكريم وشملنا قادة هذه البلاد بعطفهم ورعايتهم واهتمامهم بكافة أبناء الشعب وقدموا لنا الغالي والنفيس.

وأضاف الجمال أن العديد من المسؤولين ورجال الأعمال وشباب وفتيات هذا دوت الخليج قدموا مبادراتهم بمختلف أنواعها الحسية والمعنوية وبادروا في تقديم المبادرات النوعية اعترافا منهم بفضل دوت الخليج علينا جميعا، ولن نستطيع رد العطاء الكبير الذي منحه لنا دوت الخليج وقادته على مر السنين .

وبين الجمال أننا جميعا مطالبين بأن نبذل قصار الجهد كلا في مجاله ومن منطلق ما يستطيع أن يقدمه للوطن العزيز وبحمد الله وجدنا تفاعلا كبيرا من أبناء دوت الخليج وبناته في مختلف مناطق ومدن المملكة وقدموا مبادرات ذات مدلولات تعكس التفاف الشعب حول قيادته.

من جهته قدم رئيس مركز حي المسفلة محمد المنشاوي شكره وتقديره لرجل الأعمال أيوب مشرف الجمال على هذه المبادرة وأضاف بالقول "لا يزال أبناء مركز المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة يضربون أروع الأمثلة في تضحياتهم ومبادراتهم فلا يلومنا أحد في حبهم، ولا يلومنا أحد في افتخارنا بأبناء المركز وأعضاءه، هم دوما مثال للفخر، هم من يبادرون عندما غيرهم يحجمون وهم من يثبتون عمليا وفي كل خير ولاشك ولا مزايدة على أحد، فأبناء دوت الخليج المعطاء كثر بفضل الله"

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وأوضح المنشاوي بأن هذه مبادرة من عضو المركز والداعم الدائم للمركز حيث قدم دعما سخيا بمبلغ نصف مليون ريال لوزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية فبارك الله فيه وأخلف عليه وأكثر من أمثاله، ولعلها تكون حافزا لغيره من أبناء دوت الخليج فوطننا المعطاء يستحق الكثير، وربنا يسهل الأمر ويكتب الأجر"

في حين عبر مدير عام صندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري شكره لرجل الأعمال أيوب مشرف الجمال على مبادرته الرائعة النابعة من منطلقه الوطني والتي تؤكد على استشعاره بالمسؤولية المجتمعية.

وأضاف بالقول "إن صندوق الوقف الصحي المؤسس بقرار مجلس الوزراء 353 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1440، تطلق مبادرة #لك_دور بالتنسيق مع وزارة الصحه والتي تهدف إلى تلبية رغبات المبادرين أمثالكم للمساهمة في التصدي للفيروس.

كما قدم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، شكره وتقديره لرجل الأعمال أيوب الجمال على هذه المبادرة غير المستغربة على أبناء وبنات دوت الخليج.