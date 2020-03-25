السعودية اليوم / تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا بلبنان



بيروت 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزراة في بيان لها اليوم أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.

وأضاف البيان:" بناء عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها وقد تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية".

// انتهى //

13:42ت م

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بيروت 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأشارت الوزراة في بيان لها اليوم أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.وأضاف البيان:" بناء عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها وقد تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية".// انتهى //13:42ت م0071

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