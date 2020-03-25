السعودية اليوم / أسواق مكة المكرمة التموينية تشهد وفرة بالمواد والمنتجات الغذائية والإستهلاكية



مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

تشهد أسواق مكة المكرمة التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الإستهلاكية ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار.

ورصدت عدسة "واس" توافر السلع في عدد من أسواق "السوبر ماركت" والتموينات الغذائية ومحلات بيع الخضار ليتمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية أثناء حظر التجول عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وتكثف تجارة مكة المكرمة من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والإستهلاكية وواستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحلات.

// انتهى //

13:15ت م

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مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستشهد أسواق مكة المكرمة التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الإستهلاكية ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار.ورصدت عدسة "واس" توافر السلع في عدد من أسواق "السوبر ماركت" والتموينات الغذائية ومحلات بيع الخضار ليتمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية أثناء حظر التجول عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتكثف تجارة مكة المكرمة من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والإستهلاكية وواستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحلات.// انتهى //13:15ت م0064

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